Amed Sportif - Zonguldak Kömürspor maçını donmadan, kesintisiz canlı izle!
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif kendi saha ve seyircisi önünde Zonguldak Kömürspor'u konuk ediyor. Bu zorlu karşılaşma hangi kanalda, saat kaçta?
2021-11-10 00:54:07
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif kendi saha ve seyircisi önünde Zonguldak Kömürspor'u konuk ediyor.
Bu zorlu karşılaşma hangi kanalda, saat kaçta?
AMED SPORTİF - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Amed Sportif - Zonguldak Kömürspor maçı 10 Kasım Çarşamba saat 13:00'da oynanacak.
AMED SPORTİF - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Amed Sportif - Zonguldak Kömürspor maçında Ozan Ergün düdük çalacak.
AMED SPORTİF - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Amed Sportif - Zonguldak Kömürspor maçını hiçbir televizyon kanalı yayınlamamaktadır. Ancak mücadelenin alık takibi sitemizde yer alacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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