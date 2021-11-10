Amed Sportif - Zonguldak Kömürspor maçını donmadan, kesintisiz canlı izle!

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif kendi saha ve seyircisi önünde Zonguldak Kömürspor'u konuk ediyor. Bu zorlu karşılaşma hangi kanalda, saat kaçta?