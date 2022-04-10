DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dilipak: Türkiye, Suudi Arabistan’la da, Mısır’la da yakınlaşacak
Eskişehirspor - Uşakspor maçını canlı izle! 2.Lig
Vergi zekatın yerine geçer mi?
Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
Kuzey Kore medyasından Biden’a 'bunamış yaşlı adam' benzetmesi
Ukrayna Savaşı’nda Putin’in “B Planı”
İstanbul Medipol Üniversitesi Metaverse ile Eğitim Uygulamalarına Başladı
Oğlunu satırla katleden babanın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul’da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 Nisan Pazar günü güncel elektrik kesintisi listesi
Aşırı sağcı aday Zemmour’a tepki: 'Utanç kaynağısın'
10 Nisan akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? LPG, Mazot, Motorin ve Benzin ne kadar oldu?
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar yarın 8-12 derece azalacak
Emekli ikramiyesi başvuru dilekçesi nereye verilir? Emekli ikramiyesi için nereye başvuru yapılır? 2022 emekli ikramiyesi
Meclis'in çay ocağında zam: Türk kahvesi 2 lira oldu
Kasaba Doktoru uyarlama mı? Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru konusu ne?

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

BURSA

19:43

04:59
19:43
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:28

04:44
19:28
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:11

04:28
19:11
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:54

04:11
18:54
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:42

04:07
18:42
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

ANKARA

19:28

04:44
SAHUR
19:28
İFTAR

TIMETURK / SPOR / Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

TFF 2.Lig'de Pazar kuşağı maçlarıyla devam ediyor. Amed Sportif kendi taraftarı önünde 24 Erzincanspor'u ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek olan Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı canlı yayınlanacak mı?

14 Dakika Önce
2022-04-10 14:28:37
Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

TFF 2.Lig'de Pazar kuşağı maçlarıyla devam ediyor. Amed Sportif kendi taraftarı önünde 24 Erzincanspor'u ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek olan Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı hangi gün ve saatte?

Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı bugün 15:00'da oynanacak.

Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayınlanmayacaktır. Ancak ev sahibi ekibin sosyal medya medya hesapları üzerinden de müsabakayı da yayınlama ihtimali bulunuyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş