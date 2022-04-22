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TIMETURK / SPOR / Amasyaspor 3. Lig'e mi çıktı? Amasyaspor üçüncü lige yükseldi mi? Amasyaspor-Ankara TKİ maç sonucu kaç kaç bitti?

Amasyaspor 3. Lig'e mi çıktı? Amasyaspor üçüncü lige yükseldi mi? Amasyaspor-Ankara TKİ maç sonucu kaç kaç bitti?

Amasyaspor 3. Lig'e mi çıktı? Amasyaspor üçüncü lige yükseldi mi? Amasyaspor-Ankara TKİ maç sonucu kaç kaç bitti? Liglerin sonlarına doğru yaklaştıkça bir üst lige çıkma ve alt lige düşenler de belli olmaya başladı. BAL play-off maçında 22 Nisan'da Amasyaspor ile Ankara TKİ karşılaştı. Karşılaşma tarafların karışıklı golleri ile 1-1 sonuçlandı.

1 Saat Önce
2022-04-22 17:30:10
Amasyaspor 3. Lig'e mi çıktı? Amasyaspor üçüncü lige yükseldi mi? Amasyaspor-Ankara TKİ maç sonucu kaç kaç bitti?

Amasyaspor 3. Lig'e mi çıktı? Amasyaspor üçüncü lige yükseldi mi? Amasyaspor-Ankara TKİ maç sonucu kaç kaç bitti? Liglerin sonlarına doğru yaklaştıkça bir üst lige çıkma ve alt lige düşenler de belli olmaya başladı. BAL play-off maçında 22 Nisan'da Amasyaspor ile Ankara TKİ karşılaştı. Karşılaşma tarafların karışıklı golleri ile 1-1 sonuçlandı.

Amasyaspor 3. Lig'e mi çıktı?

Amasyaspor ile Ankara TKİ arasında oynanan BAL play-off son maçı 22 Nisan Cuma günü, saat 15.00'da başladı.

Amasyaspor, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Ankara TKİ karşılaştı. Amasyaspor, Ankara TKİ ile 1-1 kalarak puanını 4'e yükselterek play off grubunu lider bitirdi.

Bartınspor 3. Lig şansını kaybetti

Komşu Bartınspor ise play-off'ta ilk maçta Amasyaspor'a 3-0 mağlup olurken, ikinci maçında ise Ankara TKİ'yı ise 1-0 yenmesine rağmen 3. Lig'e çıkma şansını kaybetti. 3. Lig şansını kaybeden Bartınspor, gelecek sezon yeniden BAL liginde mücadele etmesi adına Bartın Amatör Lig şampiyonu olan Kozcağızspor ile baraj maçında karşılaşacak.

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