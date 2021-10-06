Altuntaş, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na tomrukla hazırlanıyor

Master milli sporcu Mustafa Altuntaş, 'Salonlar yeniden açıldı ama yine de tedbir için gitmek istemiyorum. Burada tomruklarla çalışmayı tercih ediyorum. Buranın şans getirdiğini düşünüyorum' dedi.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Konyalı master milli sporcu Mustafa Altuntaş, antrenmanlarını ağaç sanayisinde, ağırlığının iki katını bulan tomruklarla yapıyor.

Küçük yaştan itibaren bilek güreşiyle uğraşan Altuntaş, 20 yıldır katıldığı turnuvalarda birçok madalya kazandı. 20 yaşındayken kendisini denemek için katıldığı ilk turnuvasında Türkiye ikincisi olan Altuntaş, sonraki 6 yılda da şampiyonalardan madalyasız dönmedi.

Daha sonra çok sevdiği bilek güreşine 11 yıl ara vermek zorunda kalan Altuntaş, 2018'de Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını öğrenince, yeniden hevesle bu spora başladı. Şampiyonaya katılmaya hak kazanamasa da hırslanıp bir sonraki yıl milli takıma seçilen Altuntaş, Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

Altuntaş: "Tomruklarla çalışmayı tercih ediyorum"

Salgın nedeniyle şampiyonalar iptal edilmesine karşın antrenmanlarını bırakmayan 41 yaşındaki milli sporcu, spor salonları kapanınca yıllar sonra tekrar ağaç sanayisinin yolunu tuttu.

Hem eski ustasına yardım eden hem de ağırlığının iki katını bulan tomrukları taşıyarak formunu koruyan Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilek güreşine fiziki yatkınlığı nedeniyle başladığını söyledi. Ay-yıldızlı sporcu, iki ay sonra Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ağır sıklet master erkekler klasmanında mücadele edeceğini, antrenmanlarını da aralıksız sürdürdüğünü dile getirdi. Şampiyonada altın madalya kazanmayı hedeflediğini aktaran Altuntaş, şöyle konuştu:

"Sanayide çalışırken, Türkiye şampiyonalarına antrenmana bile gerek duymadan katılıp ikincilik, üçüncülükler alıyordum. Bana sıkı bir antrenman oluyordu. Üzerine bir de para kazanıyordum. İş değiştirdikten sonra antrenmanlara spor salonunda devam ettim ama pandemiden dolayı spor salonları kapanınca, burası bulunmaz bir nimet oldu. Salonlar yeniden açıldı ama yine de tedbir için gitmek istemiyorum. Burada tomruklarla çalışmayı tercih ediyorum. Buranın şans getirdiğini düşünüyorum. Bilek güreşi çok popüler ama olimpik branş olmadığı için diğer spor dalları kadar maddi getirisi yok. Bilek güreşi benim sevdam ve 21 senedir yapıyorum. Gücüm yettiği kadar da yapacağım ve ülkemi temsil edeceğim. Maddi manevi elimden gelen her şeyi yapacağım ama bir de sponsor olursa daha iyi olur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.