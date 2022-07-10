Altuğ Çelikbilek, Porto Açık'ta ikinci kez şampiyon
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Challenger turnuvası Porto Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
2022-07-10 19:16:05
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ, turnuvanın finalinde Avustralyalı tenisçi Christopher O'Connell ile karşılaştı. Milli sporcu, ilk seti 7-6'lık skorla aldıktan sonra ikinci sette 3-1 öndeyken rakibinin çekilmesiyle turnuvayı bu sene de şampiyon tamamladı. Altuğ, bu galibiyetle profesyonel kariyerinin sekizinci, ATP Challenger düzeyinde ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti. AA
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