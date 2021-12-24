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Altınordu - Boluspor maçı canlı yayın!
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TIMETURK / SPOR / Altınordu - Boluspor maçı canlı yayın!

Altınordu - Boluspor maçı canlı yayın!

TFF 1.Lig'de 19.hafta maçında Altınordu - Boluspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

11 Dakika Önce
2021-12-24 12:04:22
Altınordu - Boluspor maçı canlı yayın!

TFF 1.Lig'de 19.hafta maçında Altınordu - Boluspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Altınordu - Boluspor maçı bugün 16:30'da başlarken mücadelede Alper Akarsu düdük çalacak.

Altınordu - Boluspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Altınordu - Boluspor maçı TRT SPOR ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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