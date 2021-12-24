Altınordu - Boluspor maçı canlı yayın!
TFF 1.Lig'de 19.hafta maçında Altınordu - Boluspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2021-12-24 12:04:22
TFF 1.Lig'de 19.hafta maçında Altınordu - Boluspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Altınordu - Boluspor maçı bugün 16:30'da başlarken mücadelede Alper Akarsu düdük çalacak.
Altınordu - Boluspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Altınordu - Boluspor maçı TRT SPOR ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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