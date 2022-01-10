Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Ankara Keçiörengücü takımları Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı. Peki ama maç kaç kaç bitti, golleri kim attı, sarı kartı kim gördü? İşte detaylar...
2022-01-10 22:05:42
Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Ankara Keçiörengücü takımları Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı. Peki ama maç kaç kaç bitti, golleri kim attı, sarı kartı kim gördü? İşte detaylar...
Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti?
Onur Özütoprak, Serdar Diyadin, Burak Cansız hakemliğindeki Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı 3-2 son buldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadında oynanan karşılaşmanın sonunda Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altınordu'yu 3-2 mağlup etti.
Altınordu - Ankara Keçiörengücü golleri
Goller;
Dk.27 Recep Aydın (Altınordu)
Dk.71 Feyttullah Gürlük (Altınordu)
Dk.48 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü)
Dk.76 İbrahim Mirza Aral (Ankara Keçiörengücü)
Dk.77 Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar;
Dk. 90 Hüsamettin Yener (Altınordu),
Dk. 90 Fatih Selimhan Solmaz (Ankara Keçiörengücü)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)