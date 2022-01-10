Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Ankara Keçiörengücü takımları Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı. Peki ama maç kaç kaç bitti, golleri kim attı, sarı kartı kim gördü? İşte detaylar...