Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor, İzmir'de karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-01 10:08:07
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor, İzmir'de karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçları maçlarıyla sürüyor. Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Bugün saat 13:00'de başlayan müsabaka A Spor'un bülteninde yer almadığı için canlı olarak yayınlanmıyor. Ancak yayıncı kuruluş olan A Spor gün içinde mücadelenin geniş özetini vermesi bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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