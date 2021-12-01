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TIMETURK / SPOR / Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor, İzmir'de karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

48 Dakika Önce
2021-12-01 10:08:07
Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor, İzmir'de karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçları maçlarıyla sürüyor. Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Reklamı

Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bugün saat 13:00'de başlayan müsabaka A Spor'un bülteninde yer almadığı için canlı olarak yayınlanmıyor. Ancak yayıncı kuruluş olan A Spor gün içinde mücadelenin geniş özetini vermesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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