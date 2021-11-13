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TIMETURK / SPOR / Altındağ Spor - 52 Orduspor FK maçı canlı yayınlanacak mı?

Altındağ Spor - 52 Orduspor FK maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de 12 hafta maçında Altındağ Spor ile 52 Orduspor FK, Ankara Çubuk Stadyumu'nda karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-11-13 12:43:33
Altındağ Spor - 52 Orduspor FK maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de 12 hafta maçında Altındağ Spor ile 52 Orduspor FK, Ankara Çubuk Stadyumu'nda karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 3.Lig'de 12 hafta maçında Altındağ Spor ile 52 Orduspor FK karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altındağ Spor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman?

Altındağ Spor - 52 Orduspor FK maçı 13 Kasım Cumartesi saat 13:00'da Çubuk Stadyumu'nda oynanacak.

Altındağ Spor - 52 Orduspor FK maçı hangi kanalda?

Altındağ Spor - 52 Orduspor FK maçını ulusal ve yerel kanallar vermezken kulüplerin sosyal medya hesaplarında mücadeleyi yayınlaması halinde haberimizi de güncellemiş olacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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