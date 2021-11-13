Altındağ Spor - 52 Orduspor FK maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de 12 hafta maçında Altındağ Spor ile 52 Orduspor FK, Ankara Çubuk Stadyumu'nda karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?