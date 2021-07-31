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TIMETURK / SPOR / Altın madalya kazanan okçu Mete Gazoz: Türk halkına verdiğim sözü tuttum

Altın madalya kazanan okçu Mete Gazoz: Türk halkına verdiğim sözü tuttum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçuluktaki ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, çok mutlu olduğunu söyledi.

1 Saat Önce
2021-07-31 13:15:42
Altın madalya kazanan okçu Mete Gazoz: Türk halkına verdiğim sözü tuttum

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde altın madalyaya ulaşan Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonluğunun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na Türk kafilesinin en genç sporcusu olarak giden ve organizasyondan sonra Tokyo'da madalya sözü veren Mete, "Çok mutluyum. Rio 2016'dan sonra Tokyo'da altın madalya kazanacağım diye Türk halkına bir söz verdim. Bu sözümü tuttum. Geçen 5 yıl boyunca çok çalıştım, madalya kazanmak için her şeyi yaptım ve sonunda madalyayı boynuma taktım." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ailesinin Japonya'daki oyunlarda yanında olmadığının hatırlatılması üzerine Mete, "Ailem sadece fiziksel olarak burada değil. Her şeyleriyle, bütün kalpleriyle benimle birlikte olduklarını hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından dolayı ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten milli sporcu, "Ne kadar yarışma içinde kalmaya çalışsak da ülkemin içinde bulunduğu durumdan ve orman yangınlarından dolayı kalbimiz her zaman Türkiye'deydi. Bugünkü altın madalya sayesinde herkesi en azından bir süre için güldürebildiğimi düşünüyorum. Bundan dolayı çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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