'Altın kızlar' ile Türkiye judoda Avrupa'nın zirvesinde
Milli judocular, Gençler Avrupa Şampiyonası'nı 3'ü altın 7 madalya ile birinci tamamladı
2022-09-18 06:47:26
Milli judocular, Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nı ülke sıralamasında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile şampiyon tamamladı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nın ferdi karşılaşmalarını kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk altın, erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ ise gümüş madalya ile noktaladı.
Türkiye genel sıralamada 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile şampiyonayı zirvede tamamladı.
Şampiyonada yarın karma takımlar karşılaşmaları yapılacak. AA .
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