'Altın kızlar' ile Türkiye judoda Avrupa'nın zirvesinde

Milli judocular, Gençler Avrupa Şampiyonası'nı 3'ü altın 7 madalya ile birinci tamamladı

Milli judocular, Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nı ülke sıralamasında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile şampiyon tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nın ferdi karşılaşmalarını kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk altın, erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ ise gümüş madalya ile noktaladı.

Türkiye genel sıralamada 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile şampiyonayı zirvede tamamladı.

Şampiyonada yarın karma takımlar karşılaşmaları yapılacak. AA .