Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG
Süper Lig'in 29.haftasında Altay kendi saha ve seyircisi önünde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Peki Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-11 12:34:48
Süper Lig'in 29.haftasında Altay kendi saha ve seyircisi önünde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Peki Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Altay - Yeni Malatyaspor maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.
Altay - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Altay - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2'den yayınlanacak. .
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