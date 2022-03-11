Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG

Süper Lig'in 29.haftasında Altay kendi saha ve seyircisi önünde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Peki Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?