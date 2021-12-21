Altay - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de hafta içi kuşağı maçlarıyla devam ediyor. 18.hafta maçında lider Trabzonspor İzmir'de Altay'a konuk oluyor.
2021-12-21 16:05:54
Süper Lig'de hafta içi kuşağı maçlarıyla devam ediyor. 18.hafta maçında lider Trabzonspor İzmir'de Altay'a konuk oluyor.
Altay - Trabzonspor maçı bugün 20:00'da başlarken mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.
Altay - Trabzonspor maçı hangi platformdan yayınlanacak?
Altay - Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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