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TIMETURK / SPOR / Altay - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Altay - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de hafta içi kuşağı maçlarıyla devam ediyor. 18.hafta maçında lider Trabzonspor İzmir'de Altay'a konuk oluyor.

1 Saat Önce
2021-12-21 16:05:54
Altay - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de hafta içi kuşağı maçlarıyla devam ediyor. 18.hafta maçında lider Trabzonspor İzmir'de Altay'a konuk oluyor.

Altay - Trabzonspor maçı bugün 20:00'da başlarken mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

Altay - Trabzonspor maçı hangi platformdan yayınlanacak?

Altay - Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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