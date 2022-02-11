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TIMETURK / SPOR / Altay - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Altay - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Süper Lig'in 25.haftanın açılış maçında Altay kendi saha ve seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-02-11 17:35:49
Altay - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Süper Lig'in 25.haftanın açılış maçında Altay kendi saha ve seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Altay - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Altay - Rizespor maçı 11 Şubat Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

Altay - Rizespor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Altay - Rizespor maçı beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. .

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