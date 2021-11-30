Altay - Manisa FK maçı canlı yayınlanacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur müsabakaları ile başlıyor. Altay kendi evinde Manisa FK'yı misafir ediyor. Peki bu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
2021-11-30 11:08:03
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur müsabakaları ile başlıyor. Altay kendi evinde Manisa FK'yı misafir ediyor. Peki bu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Altay ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK kozlarını paylaşacak.
ALTAY-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?
Altay ile Manisa FK'nın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 30 Kasım Salı günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)