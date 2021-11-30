DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Merkez Bankası’nda üst düzey isim görevden ayrıldı
Ünlü Bulgar Model Djuliana Gani; “Türkiye’yi Çok Seviyorum”
Büyük tepki çekti! Gaziantep’te vicdansız babadan 3 aylık bebeğe işkence
Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı? 3 aylık bebeği döven kişi kim, adı ne?
THY, İstanbul varışlı seferleri durdurdu
Bakan Elvan'dan ''büyüme'' değerlendirmesi: Herkesin faydalanması temel önceliğimiz
İstanbul'un En Uzun 'Bisiklet Yolu Projesi' Pendik'te Devam Ediyor
Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor canlı yayınlanacak mı?
Dolar tekrar 13 TL'nin üzerinde
Enes Kanter, ABD vatandaşı olup soyadını değiştirdi
Bakan Bilgin'den ''3600 ek gösterge'' açıklaması
Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler nereli, ne iş yapıyor?
Türkiye, OECD'nin en çok büyüyen ikinci ülkesi
İngiltere'de maske ve test zorunluluğu geri geldi
TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları | Emirgazi TOKİ 2+1, 3+1- 1+1 kura çekimi sonuçları isim listesi

TIMETURK / SPOR / Altay - Manisa FK maçı canlı yayınlanacak mı?

Altay - Manisa FK maçı canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur müsabakaları ile başlıyor. Altay kendi evinde Manisa FK'yı misafir ediyor. Peki bu müsabaka canlı yayınlanacak mı?

3 Saat Önce
2021-11-30 11:08:03
Altay - Manisa FK maçı canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur müsabakaları ile başlıyor. Altay kendi evinde Manisa FK'yı misafir ediyor. Peki bu müsabaka canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Altay ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK kozlarını paylaşacak.

ALTAY-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

Altay ile Manisa FK'nın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 30 Kasım Salı günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş