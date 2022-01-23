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Altay - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
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Altay - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 23.haftasında Altay kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-01-23 15:17:33
Altay - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 23.haftasında Altay kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Altay - Konyaspor maçı 23 Ocak Pazar saat 16:00'da oynanacak.

Altay - Konyaspor maçı canlı nasıl izlenir?

Altay - Konyaspor maçı beIN Sports HD 2'den canlı olarak yayınlanacak. .

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