Altay - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 23.haftasında Altay kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-01-23 15:17:33
Süper Lig'in 23.haftasında Altay kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Altay - Konyaspor maçı 23 Ocak Pazar saat 16:00'da oynanacak.
Altay - Konyaspor maçı canlı nasıl izlenir?
Altay - Konyaspor maçı beIN Sports HD 2'den canlı olarak yayınlanacak. .
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