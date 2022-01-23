Altay- Konyaspor maç sonucu I Konyaspor kaçıncı? Altay'ın kaç puanı var?
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi
2022-01-23 19:10:57
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi
Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un takipçisi İttifak Holding Konyaspor, sıkıntılı günler geçiren İzmir ekibi ile deplasmanda karşılaştı.
Altay-Konyaspor maçı nerede oynandı?
Karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynandı.
Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Kim kırmızı kart gördü?
Dakika. 66'da Pinares'in ceza sahası içinde eliyle oynadığı pozisyonun ardından hakem VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Pinares ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
İşte maçın gol dakika ve anı
68'nci dakikada penaltıyı kullanan Ahmed Hassan fileleri havalandırarak takımını öne geçiren golü attı: 0-1.
Altay kaçıncı?
19. sırada bulunan Altay'ın ise 18 puanı bulunmakta
Konyaspor'un kaç puanı var?
Konyaspor ikinci sırada ve 45 puanı bulunuyor .
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