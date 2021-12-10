Altay - Hatayspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de 16.hafta maçında Altay kendi sahasında Hatayspor'u misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2021-12-10 19:08:30
Süper Lig'de 16.hafta maçında Altay kendi sahasında Hatayspor'u misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Altay - Hatayspor maçı 20:00'da İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynanacak.
Altay - Hatayspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Altay - Hatayspor maçı BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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