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TIMETURK / SPOR / Altay - Hatayspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Altay - Hatayspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.hafta maçında Altay kendi sahasında Hatayspor'u misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2021-12-10 19:08:30
Altay - Hatayspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.hafta maçında Altay kendi sahasında Hatayspor'u misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Altay - Hatayspor maçı 20:00'da İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynanacak.

Altay - Hatayspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Altay - Hatayspor maçı BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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