Altay hangi teknik adamla anlaştı? Altay'ın yeni teknik direktörü kim?

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı. |

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mert Nobre ile yolları ayıran siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar Özbalta ile anlaşma imzaladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi?

Açıklamada, Altay'ın 1999-2000 sezonundaki Süper Lig kadrosunda futbolcu olarak görev alan teknik direktörün Antalya kampına katılmak üzere yola çıktığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbalta, "20 yıllık bir aradan sonra Altay'a dönmek çok güzel bir duygu.

Burası büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig bugün bizim için yeniden başlıyor." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Özbalta, 2018-2019'da Keçiörengücü'nü 2020-2021'de de Manisa FK'yi Spor Toto 1. Lig'e taşımıştı.

Serkan Özbalta kimdir?

Keçiörengücü'nü 2018-19 sezonunda Manisa FK'yı 2020-21 sezonunda TFF 1. Lig'e çıkaran Serkan Özbalta, 2002'de futbolcu olarak veda ettiği Altay'a 20 sene aradan sonra "Teknik Direktör" olarak döndü.

Serkan Özbalta ile siyah-beyazlı ekibin yolları 1999 yılında kesişti. O sezon Erzincanspor'dan transfer edilen Özbalta, Altay U21 Takımı'nda forma giydi. Sonrasında Mersin İY, Keskinspor, Seyhan Belediyespor'a kiralanan Özbalta, 1999-2000'de ise Altay'ın Süper Lig'deki kadrosunda görev aldı. .