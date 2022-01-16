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TIMETURK / SPOR / Altay'da büyük sevinç! 108. yılını kutluyor

Altay'da büyük sevinç! 108. yılını kutluyor

Süper Lig'de sıkıntılı dönem yaşayan Altay spor 108 yaşını kutluyor.

3 Saat Önce
2022-01-16 14:19:05
Altay'da büyük sevinç! 108. yılını kutluyor

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, kuruluşunun 108'inci yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutladı. Siyah-beyazlılar, Atatürk Anıtı'na çelenk koyduktan sonra ebediyete intikal eden Altaylılar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, bando eşliğinde İstiklal Marşı okudu. Törene, Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, efsane futbolculardan Ayfer Elmastaşoğlu, Altyapı Teknik Sorumlusu Zafer Bilgetay, Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Sidal Çandarlı, yönetim kurulu üyeleri, altyapı antrenör ve oyuncuları katıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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