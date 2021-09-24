Altay - Beşiktaş maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Ligde 7.haftanın açılış maçında Altay lider Beşiktaş'ı misafir ediyor. İzmir'de oynanacak bu zorlu karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda?
2021-09-24 13:52:01
Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Altay, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Altay - Beşiktaş MAÇI NE ZAMAN?
Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma saat 20.00'da İzmir Alsancak Stadı'nda oynanacak.
ALTAY BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Altay: Lis, Naderi, Björkander, Murat, Cebrail, Kappel, Zeki, Thaciano, Thiam, Erhan, Bamba
Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Atiba, Rıdvan, Josef, Can, Gökhan, Pjanic, Oğuzhan, Güven, Kenan
Altay - Beşiktaş MAÇI HANGİ KANALDA?
Altay - Beşiktaş maçı beIN SPORTS HD 1'den yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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