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TIMETURK / SPOR / Altay - Beşiktaş maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Altay - Beşiktaş maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Ligde 7.haftanın açılış maçında Altay lider Beşiktaş'ı misafir ediyor. İzmir'de oynanacak bu zorlu karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-09-24 13:52:01
Altay - Beşiktaş maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Altay, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Altay - Beşiktaş MAÇI NE ZAMAN?

Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma saat 20.00'da İzmir Alsancak Stadı'nda oynanacak.

ALTAY BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Altay: Lis, Naderi, Björkander, Murat, Cebrail, Kappel, Zeki, Thaciano, Thiam, Erhan, Bamba

Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Atiba, Rıdvan, Josef, Can, Gökhan, Pjanic, Oğuzhan, Güven, Kenan

Altay - Beşiktaş MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Beşiktaş maçı beIN SPORTS HD 1'den yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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