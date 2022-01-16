Altay - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Altay - Alanyaspor maç özeti | Altay Aytemizspor - Alanyaspor gollerini kim attı?

Altay - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Altay Aytemizspor - Alanyaspor gollerini kim attı? Süper Toto Süper Lig maçlarının heyecanı devam ediyor. Milyonlarca futbolsever maçları, maç özetini ve golleri kimin attığını takip ediyor. Altay - Alanyaspor arasındaki çekişmeli maçın sonunda maç 2-0 bitti. İşte merak edilen Altay - Alanyaspor maç özeti...

Altay - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Altay Aytemizspor - Alanyaspor gollerini kim attı? Süper Toto Süper Lig maçlarının heyecanı devam ediyor. Milyonlarca futbolsever maçları, maç özetini ve golleri kimin attığını takip ediyor. Altay - Alanyaspor arasındaki çekişmeli maçın sonunda maç 2-0 bitti. İşte merak edilen Altay - Alanyaspor maç özeti...

Altay - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mert Nobre, "Bu takımı tanıyorum, daha iyi olabilir." dedi.

Altay Aytemizspor - Alanyaspor maç özeti

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti.

61. dakikada Altay'da sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada Borja'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de pozisyonda Bamba'nın ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

81. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

90+3. dakikada İbrahim Öztürk'ün ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Marafona topu kornere uzaklaştırdı.

Aytemiz Alanyaspor müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Altay Aytemizspor - Alanyaspor gollerini kim attı?

26. dakikada Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

81. dakikada Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Altay - Alanyaspor maçı kadrosu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.