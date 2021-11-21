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Altay - Adana Demirspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Altay kendi saha ve seyircisi önünde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

1 Saat Önce
2021-11-21 12:25:57
Altay - Adana Demirspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Altay kendi saha ve seyircisi önünde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Adana Demirspor maçı 21 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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