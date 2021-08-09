Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne 'double-double' ile başladı
Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne 'double-double' ile başladı
2021-08-09 10:09:42
NBA ekibi Houston Rockets adına Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi.
Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı.
Cavaliers'ı 84-76 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 27 dakika 15 saniye süre alan Alperen Şengün, 15 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.
Performansıyla göz dolduran 19 yaşındaki pivot, istatistiklerine 4 blok, 3 asist, 1 top çalma da ekledi.
AA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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