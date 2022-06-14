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Almanya - İtalya maçını canlı izle! Avrupa Uluslar Ligi

UEFA Avrupa Uluslar Ligi grup elemelerinde Almanya kendi evinde İtalya’yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Almanya - İtalya maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Almanya - İtalya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

30 Dakika Önce
2022-06-14 21:05:46
Almanya - İtalya maçını canlı izle! Avrupa Uluslar Ligi

UEFA Avrupa Uluslar Ligi grup elemelerinde Almanya kendi evinde İtalya'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Almanya - İtalya maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Almanya - İtalya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

Almanya - İtalya UEFA Avrupa Uluslar Liginde kozlarını paylaşıyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka bu akşam saat 21:45'te oynanacak.

Almanya - İtalya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Almanya - İtalya maçı S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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