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TIMETURK / SPOR / Almanya gol olup yağdı! 9-0 mağlup etti

Almanya gol olup yağdı! 9-0 mağlup etti

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Liechtenstein'ı 9-0 mağlup etti. Türk asıllı İlkay da gol attı.

16 Dakika Önce
2021-11-12 08:30:39
Almanya gol olup yağdı! 9-0 mağlup etti

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 10 maç oynandı.

Öne çıkan maçlarda, Almanya evinde Liechtenstein'ı 9-0 mağlup etti. Türk asıllı oyuncu İlkay da gol attı. İspanya, deplasmanda Yunanistan'ı 1-0 yenerken, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı maçta Portekiz deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı. Portekiz'de Pepe, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Grup A:

Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 0-0

Grup B:

Gürcistan-İsveç: 2-0

Yunanistan-İspanya: 0-1

Grup H:

Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0

Slovakya-Slovenya: 2-2

Malta-Hırvatistan: 1-7

Grup J:

Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5

Almanya-Liechtenstein: 9-0

Romanya-İzlanda: 0-0

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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