Alman profesyonel boksör Daniel Schmidt İstanbul’da..

Geçtiğimiz günlerde ringlerin en popüler ve sivri karakterlerinden biri olan ünlü Alman boksör Daniel Schmidt Almanya’dan Türkiye’ye hem Bir organizasyon adına ve ayrıca Boks direktör Erol ceylanla ile bir araya gelip aralarında ciddi samimiyet üzerine sıcak bir İstişare gerçekleşti ringlerin sivri adamı olan manşetleri süslemeye devam etmekle kalmıyor Son zamanların en popüler boksör haline gelmeyi başarıyor.