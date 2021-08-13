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TIMETURK / SPOR / Alman profesyonel boksör Daniel Schmidt İstanbul’da..

Alman profesyonel boksör Daniel Schmidt İstanbul’da..

Geçtiğimiz günlerde ringlerin en popüler ve sivri karakterlerinden biri olan ünlü Alman boksör Daniel Schmidt Almanya’dan Türkiye’ye hem Bir organizasyon adına ve ayrıca Boks direktör Erol ceylanla ile bir araya gelip aralarında ciddi samimiyet üzerine sıcak bir İstişare gerçekleşti ringlerin sivri adamı olan manşetleri süslemeye devam etmekle kalmıyor Son zamanların en popüler boksör haline gelmeyi başarıyor.

1 Saat Önce
2021-08-13 12:16:20
Alman profesyonel boksör Daniel Schmidt İstanbul’da..

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“Spor camiasını küçüklüğümden bu yana aktivite haline getiriyor olmam beni mutlu ediyor Türkiye güzel bir memleket ve muhteşem görseli beni cezbediyor her zaman buraya gelip Buranın gerçek çayını içmek beni mutlu eder ve ilham katar.. sevgili Erol Ceylan'a Misafirperverliği adına teşekkür ederim umarım en yakın zamanda tekrar geleceğim” Sözlerini belirten Alman Boksör Daniel Schmidt'ye teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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