DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya: ABD, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı silah olarak kullanıyor
NASA elektrikli uçan otomobil testlerine başladı
Doğalgaza yüzde 15 zam
Sonbahar başlangıcı artan vakalar ve borsa görünümü
'Kovid-19'dan vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir'
Analiz: Enflasyonda dönemsel etkiler ve ana eğilim
Güney Kore'den, Google ve Apple'ı şoke eden karar
Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderdi
Ağustosta en çok salatalığın fiyatı arttı
'Türk fındığı'nın genleri Bolu'da koruma altında
Irak’ta yeniden zorunlu askerlik getirildi
Rusya: ABD, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı silah olarak kullanıyor
Pakistan'da Keşmirli lider Geylani için gıyabi cenaze namazı kılındı
Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali Başladı
Çin’den yeni borsa duyurusu

TIMETURK / SPOR / Alman forvet Mergim Berisha Fenerbahçe'de!

Alman forvet Mergim Berisha Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Alman forvet Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı

2 Saat Önce
2021-09-02 19:21:56
Alman forvet Mergim Berisha Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Mergim Berisha'yı transfer ettiğini açıkladı.

thumbs_b_c_d6c83ceedf3113a5c9bd013db49254ad

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha." ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş