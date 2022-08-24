Alioski yeni takımı Fenerbahçe'yi değerlendirdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu belirterek, 'Burada olmak harika.' dedi.

Sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe TV'de yer alan röportajında, yeni takımındaki ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıktığını hatırlatarak, "Dün akşam statta atmosfer harikaydı. Maç içerisinde harika hisler taşıdım, çok mutlu oldum. Sizi izlemeye gelen taraftar grubu var bu da size müthiş hissettiriyor. Gol attığım için çok mutluyum ama bundan daha önemlisi galip gelmekti. Güzel goller atmak, takıma katkı sağlamak güzel ama önemli olan daima takım. Umuyorum bu şekilde devam ettiririz. Atmosfer çok güzeldi ve bazen bu atmosferi tarif etmek için kelime bulamazsınız. Sahamızda gol atınca kendimi çok mutlu hissettim. Taraftarlar size böyle destek verdiğinde, siz de karşılığında gol attığınızda kendinizi çok daha iyi hissedersiniz." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir kulüpte iseniz güzel anlar yaşarsınız"

Alioski, geçen yıl Fenerbahçe'ye gelmek istediğini ama transferinin gerçekleşmediğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşin bir parçası olarak bu tip durumlar olabiliyor ama her zaman bu harika kulüpte oynamayı hayal ettim. Bazı şeyleri gönülden istediğinizde bu gerçekleşebiliyor ve gerçekleşti. Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini duyduğumda ben de çok heyecanlandım. Böyle bir fırsat oluşacağını yeniden duyduğumda çok çok mutlu oldum ve en hızlı sürede burada olmayı diledim ve bu gerçekleşti. Burada olmaktan keyif alıyorum ve güzel anlar yaşıyorum. Zaten böyle bir kulüpte iseniz güzel anlar yaşarsınız."

İstanbul'a daha önce de geldiğini aktaran Alioski, "İstanbul'da ailemden insanlar yaşıyor. Burası beni çeken ve bağlayan bir yer. Benzer kültürlere sahibiz. Makedonya'nın bazı kısımlarında da çok fazla Türk yaşıyor. Kültürlerimiz hemen hemen aynı. İstanbul benim için dünyanın en iyi şehirlerinden bir tanesi. Burayı her zaman sevdim ama yaşamak çok daha farklı ve bu deneyimi ilk kez yaşayacağım. Yeni yerler görmek açısından da çok heyecanlıyım. Fenerbahçe ile ilgili çok şey duymuştum ama kulübe girdikten sonra burayı çok daha fazla sevdim." diye konuştu. AA .