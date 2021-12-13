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TIMETURK / SPOR / Ali Koç'tan döviz kuru değerlendirmesi

Ali Koç'tan döviz kuru değerlendirmesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara'da düzenlenecek FIVB Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

1 Saat Önce
2021-12-13 13:49:10
Ali Koç'tan döviz kuru değerlendirmesi

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Kadın Voleybol Takımı'na Egonu transferinin yapılıp yapılmayacağı soruldu. Koç, kurun değişkenlik gösterdiği dönemde Egonu transferinin mümkün olmadığını ifade etti.

"ŞU AN ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ"

Koç, "Yüzde 70-80'lere varan TL'nin değer kaybı, bizlerin belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz çünkü gelirlerimizin neredeyse yüzde 100'ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80'i döviz kuru cinsinden oluyor. Bugünün ortamında Egonu gibi bir oyuncuyu konuşmak gerçekçi olmazdı" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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