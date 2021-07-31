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TIMETURK / SPOR / Ali Koç: Stadyumlara sadece aşı olanları alalım

Ali Koç: Stadyumlara sadece aşı olanları alalım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stat kapasiteleri için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) öneride bulundu. Koç, 'Stadyum kapasitelerini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaralım ama sadece aşı olanları alalım' dedi.

1 Saat Önce
2021-07-31 17:10:55
Ali Koç: Stadyumlara sadece aşı olanları alalım

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere değinen Koç, "Önerim, stadyum kapasitelerini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaralım ama sadece aşı olanları alalım" dedi.

Sporx'in aktardığına göre Koç, şunları kaydetti:

"Bu sene Allah'ın izniyle yüzde 50 kapasiteyle başlayacağız. Artık taraftarımızın birikmiş coşkusuna ihtiyacımız var. O coşkuyla sıkışan maçları alacağımıza olan inancım tam. Stadyumlarımızı açacak konuma geldik. İyiye iyi, yanlışa yanlış diyebilmeliyiz. TFF'nin birkaç gün önce stadyumlara kimlerin girebileceğiyle ilgili açıklaması son derece doğru.

'AŞIYA TEŞVİK İÇİN DOĞRU BİR KARAR'

Ya aşı olacaksın ya da 250 TL verip her maç için PCR testi olacaksın. Aşıya teşvik için doğru bir karar. Umarım bu kararlar stadyumdan stadyuma, maçtan maça değişmez. Biz seyirci yasağına harfiyen uymaya çalıştık, gittiğimiz stadyumlarda ise farklı uygulamalar olduğunu yaşayarak gördük."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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