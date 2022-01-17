Ali Koç, Löw ile görüştü mü? İsmail Kartal Löw ile ilgili ne dedi?

Fenerbahçe'de gidişata pozitif çevirmek için teknik direktör görüşmeleri de devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Alman teknik adam Löw ile görüştü mü?

Fenerbahçe'de kötü sonuçların ardından sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Takımı geçici olarak Zeki Murat Göle'ye emanet eden sarı-lacivertli yönetim, geçen hafta İsmail Kartal'la anlaşma sağlamıştı.

Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından geçiş döneminde 6 aylığına İsmail Kartal'la yola devam kararı alan Fenerbahçe'de sıcak teknik direktör gelişmesi yaşandı. Başkan Ali Koç dünyaca ünlü teknik adam ile yüz yüze görüştü.

Ali Koç Löw ile görüştü mü?

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Joachim Löw'le temaslara başladı. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı, ünlü teknik adam ile Almanya'da yüz yüze görüştü.

61 yaşındaki teknik adamın görüşmenin ardından Başkan Ali Koç'a kararını henüz bildirmediği belirtildi. Joachim Löw'ün önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin teklifine olumlu veya olumsuz yanıt vereceği öğrenildi.

İsmail kartal ne dedi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Antalyaspor maçı sonrası Löw'le ilgili soruya şu yanıtı vermişti: "Fenerbahçe'ye hep boş kağıda imza attım. Fenerbahçe için göreve davet edilirsem gelirim. Löw falan bugünün konusu değil. O konular başkanımızın sorumluluğunda. Benim bir şey söylemem doğru olmaz." .