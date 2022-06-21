Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçildi.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıya Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkan ya da yöneticileri katıldı.

Vakfın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda yeni başkan seçildi. Tek aday olarak seçime giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nda mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilecek seçimin ardından görevini bırakacağını ifade etmişti.

Ahmet Ağaoğlu, 1 yıldır çok sık bir araya geldiklerini ifade etti.

"Futbolun sıkıntıları azalacağına, 2-3 yıldır artarak devam etti. Federasyon başkanının ve yöneticilerin istifası, olağanüstü seçim, naklen yayın ihalesinin karara bağlanamaması derken, futbol adına ne kadar sıkıntı varsa hemen hemen hepsini bir arada yaşadık. TFF'de yeni bir başkan ve yönetim seçildi. Çok sağlam bir irade gördüm. Perşembe günü göreve gelip cumartesi aldıkları radikal karar, ne kadar iradeli olduklarını gösterdi. Ali Koç başkanımıza ve değerli yönetimine ve Mehmet Büyükekşi ve yönetimine başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin."

Ağaoğlu, yayıncı kuruluş konusundaki soruya ise, “Bildiğim kadarıyla Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluşla bir görüşme yapacaktı. En sağlıklı bilgiyi kendisinden alırız” cevabını verdi.

Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz senenin temmuz ayından itibaren başkanlık görevini yürütüyordu.

TRTHaber, AA .