Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.