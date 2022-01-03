Ali Koç koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
2022-01-03 10:49:21
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." denildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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