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TIMETURK / SPOR / Ali Koç futbolculara ne dedi? Ali Koç futbolculara hangi uyarıyı yaptı?

Ali Koç futbolculara ne dedi? Ali Koç futbolculara hangi uyarıyı yaptı?

Fenerbahçe'deki kötü gidişat devam ediyor. Başkan Ali Koç futbolcularla bir araya geldi. Başkan Koç futbolculara neler dedi? İşte ayrıntılar...

4 Saat Önce
2022-01-11 19:11:18
Ali Koç futbolculara ne dedi? Ali Koç futbolculara hangi uyarıyı yaptı?

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler oyuncularla bir araya geldi. Takımın kötü gidişatına dair görüş alışverişi gerçekleştirip, oyunculara uyarılar yaptı.

Vazgeçme lüksümüz yok!

Başkan Ali Koç, futbolcu ve teknik heyet grubuna yaptığı konuşmada; “Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak olan bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boşverme lüksünüz yok! Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım. Burada olmak, bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin" dedi.

Ayağa kaldırmalıyız!

Skorer'deki habere göre; Ligin bitmesine 4 aylık süre olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Ali Koç, bu süreçte ayağa kalkıp, Fenerbahçe için gereken mücadeleyi ortaya koyup, ligi olabilecek en iyi noktada bitirmeleri, Türkiye Kupası'nda son maça dek, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gidebilecekleri en iyi yere gitmeleri gerektiğini kaydetti.Fenerbahçe takımının, genç ve gelecek vaat eden oyuncuların yanı sıra büyük kulüplerde forma giymiş tecrübeli isimlerden oluştuğunu ifade eden Başkan Koç, herkesin birbirinin elinden tutarak gerekeni yapması ve bu takımı ayağa kaldırması talimatı verdi."

Hep birlikte aşacağız!

Sözlerini; “Bu süreçte taraftarlarımızı kırdık, üzdük ve onların bizlere olan desteklerinde azalma yaşıyoruz. Her şeyin farkındayız. Ancak takımımız için hepimiz sorumluluğu üstlenip tüm bu zorlukları da birlikte aşacağız” ifadeleri ile noktalayan Ali Koç, Samandıra ziyaretini oyuncularla bire bir görüşmelerle noktaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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