Ali Koç Fenerbahçe'lilere seslendi: İçiniz rahat olsun

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç katıldığı bir televizyon programında spor gündemine dair birtakım açıklamalarda bulundu. Teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe yönetimi, takımın başına Alman ve Portekiz ekolü bir teknik direktör getirmek istiyor.

Fenerbahçe'de teknik adam arayışları devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, seçim öncesinde çeşitli TV programlarına katılıp 3 yıllık yönetim dönemi ve gelecekteki projeler hakkında bilgiler veriyor. Koç son katıldığı televizyon programında yönetimi plan taslağını kamuoyu ile paylaştı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Pazartesi günü açıklayacağız

"Taraftarlarımızın içi rahat olsun, güzel günler yakında. eknik direktör konusunda bir sürpriz olabilir. Alman ve Portekiz ekolüne bakıyorduk. Fakat burada bir değişiklik olabilir. Pazartesi günü açıklayacağız.

Bunlara itibar edilmesin

Taraftarlarımıza sesleniyorum. Hiç olmayan görüşmeler gündeme geliyor. Sonra beceremedi diyorlar. Bunlara itibar edilmesin.

Yarın öğleden sonra açıklayacağız

Seçimlere girmeden önce yönetim listesi iki hafta önceden bellidir normalde ama bizim tüzüğümüz farklı. Yarın öğleden sonra açıklamayı planlıyoruz listemizi. 8-9 yeni isim olacak. Hatta 9-10 da olabilir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.