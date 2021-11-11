DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yunus Güner kimdir? Yunus Güner hangi dizide oynadı?
Başak Cengiz kimdir? Başak Cengiz'in öldürüldüğü anın videosu ortaya çıktı!
Ömer Çelik ve Selçuk Bayraktar’dan samuray kılıçlı vahşete tepki
Mahmud Abbas için kritik bir dönemeç
Cam şişe depozito uygulaması ne zaman başlayacak? Marketten depozito iadesi ne zaman alınacak?
Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Lütfü Türkkan hakkında neden fezleke hazırlandı?
Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu
Başak Demirtaş davasında flaş gelişme
MEB'den 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerine müjde
2021 Sağlık Bakanlığı atama branş ve kontenjan | 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı (Hemşire-Ebe-Tekniker)
Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: İzmir'de ilk teslimler 26 Kasım'da
Erdoğan açıkladı: 81 ilin tamamında yapılacak
NATO ülkeleri Hürkuş'u ordularında kullanabilecek
Danıştay, Emniyet’in tartışılan 'video çekimi' genelgesine dur dedi
2021 AÖL sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lise sınavı uzaktan-online mi yoksa yüz yüze mi olacak?

TIMETURK / SPOR / Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

Büyük umutlar ve destekle Fenerbahçe Kulübü Başkanı olan Ali Koç, geride kalan 3.5 sezonda camianın beklentilerini karşılayamadı. Koç, sarı lacivertli kulübün başında olduğu dönemde takımın aldığı sonuçlara göre son 40 yılın en kötü başkanı olarak da kayıtlara geçti. İşte o rakamlar...

1 Saat Önce
2021-11-11 16:32:41
Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 120 Süper Lig maçında 33 yenilgi aldı. 3.6 maça 1 yenilgi düştü. Bu oran son 40 yıldaki başkanlara bakıldığında en kötü yüzde... Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe efsane başkanlardan Aziz Yıldırım'ın döneminde 8.8 maçta 1 yenilgi, Ali Şen döneminde ise 7.4 maçta 1 yenilgiyle tanışmıştı. Sarı Lacivertli taraftarlar, Ali Koç döneminde alınan kötü sonuçlardan sonra isyan bayrağını açtı... Büyük umutlarla gelen başkan Koç ile Fener'in yüzü gülmedi..

SON 40 YILDAKİ BAŞKANLARIN PERFORMANSI

0x0-1636575911370

ALİ KOÇ

3.5 SEZONDA 120 MAÇTA
33 YENİLGİ
3.6 MAÇTA 1 YENİLGİ

AZİZ YILDIRIM

0x0-1636575908425
1041 MAÇTA 117 YENİLGİ
8.8 MAÇTA 1 YENİLGİ

ALİ ŞEN

0x0-1636575908314
165 MAÇTA 22 YENİLGİ
7.5 MAÇTA 1 YENİLGİ

HASAN ÖZAYDIN

0x0-1636575905890

20 MAÇTA 5 YENİLGİ
4 MAÇTA 1 YENİLGİ

GÜVEN SAZAK

0x0-1636575909522

26 MAÇTA 3 YENİLGİ
8.6 MAÇTA 1 YENİLGİ

METİN AŞIK

0x0-1636575904647

124 MAÇTA 31 YENİLGİ
4 MAÇTA 1 YENİLGİ

TAHSİN KAYA

0x0-1636575910460

146 MAÇTA 31 YENİLGİ
4.7 MAÇTA 1 YENİLGİ

FİKRET ARICAN

0x0-1636575906615

70 MAÇTA 9 YENİLGİ
7.7 MAÇTA 1 YENİLGİ

FARUK ILGAZ

0x0-1636575904121

34 MAÇTA 6 YENİLGİ
5.6 MAÇTA 1 YENİLGİ

Kaynak: aspor.com.tr
.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş