Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu
Büyük umutlar ve destekle Fenerbahçe Kulübü Başkanı olan Ali Koç, geride kalan 3.5 sezonda camianın beklentilerini karşılayamadı. Koç, sarı lacivertli kulübün başında olduğu dönemde takımın aldığı sonuçlara göre son 40 yılın en kötü başkanı olarak da kayıtlara geçti. İşte o rakamlar...
2021-11-11 16:32:41
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 120 Süper Lig maçında 33 yenilgi aldı. 3.6 maça 1 yenilgi düştü. Bu oran son 40 yıldaki başkanlara bakıldığında en kötü yüzde... Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe efsane başkanlardan Aziz Yıldırım'ın döneminde 8.8 maçta 1 yenilgi, Ali Şen döneminde ise 7.4 maçta 1 yenilgiyle tanışmıştı. Sarı Lacivertli taraftarlar, Ali Koç döneminde alınan kötü sonuçlardan sonra isyan bayrağını açtı... Büyük umutlarla gelen başkan Koç ile Fener'in yüzü gülmedi..
SON 40 YILDAKİ BAŞKANLARIN PERFORMANSI
ALİ KOÇ
3.5 SEZONDA 120 MAÇTA
33 YENİLGİ
3.6 MAÇTA 1 YENİLGİ
AZİZ YILDIRIM
1041 MAÇTA 117 YENİLGİ
8.8 MAÇTA 1 YENİLGİ
ALİ ŞEN
165 MAÇTA 22 YENİLGİ
7.5 MAÇTA 1 YENİLGİ
HASAN ÖZAYDIN
20 MAÇTA 5 YENİLGİ
4 MAÇTA 1 YENİLGİ
GÜVEN SAZAK
26 MAÇTA 3 YENİLGİ
8.6 MAÇTA 1 YENİLGİ
METİN AŞIK
124 MAÇTA 31 YENİLGİ
4 MAÇTA 1 YENİLGİ
TAHSİN KAYA
146 MAÇTA 31 YENİLGİ
4.7 MAÇTA 1 YENİLGİ
FİKRET ARICAN
70 MAÇTA 9 YENİLGİ
7.7 MAÇTA 1 YENİLGİ
FARUK ILGAZ
34 MAÇTA 6 YENİLGİ
5.6 MAÇTA 1 YENİLGİ
Kaynak: aspor.com.tr
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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