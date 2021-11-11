Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

Büyük umutlar ve destekle Fenerbahçe Kulübü Başkanı olan Ali Koç, geride kalan 3.5 sezonda camianın beklentilerini karşılayamadı. Koç, sarı lacivertli kulübün başında olduğu dönemde takımın aldığı sonuçlara göre son 40 yılın en kötü başkanı olarak da kayıtlara geçti. İşte o rakamlar...