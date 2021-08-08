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TIMETURK / SPOR / Alex Teixeira, Beşiktaş için geliyor

Alex Teixeira, Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, yarın İstanbul'a gelecek.

5 Saat Önce
2021-08-08 16:22:14
Alex Teixeira, Beşiktaş için geliyor

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'yı taşıyan uçağın yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır." ifadesi de kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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