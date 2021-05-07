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'Alex kim ki onun heykelini dikiyorsunuz?'

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, takım arkadaşlığı yaptığı Alex hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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07.05.2021 03:00:32
'Alex kim ki onun heykelini dikiyorsunuz?'

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Alex de Souza'nın heykelinin dikilmesine ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı. Özat, "Efsane Can Bartu'nun heykelinin dikilmediği yerde, Alex kim? Alex yetenekleriyle kaptan oldu, lider değildi. Beşiktaş'ta Sergen, Galatasaray'da Hagi vardı, Alex de o yüzden Fenerbahçe'de değerli oldu" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda kaptanlık yapan Ümit Özat, takım arkadaşlığı yaptığı Alex hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.İşte Özat'ın açıklamaları:

"YETENEĞİYLE KAPTAN OLDU"

Alex yeteneğiyle kaptan oldu, liderliğiyle değil. Rıza Çalımbay liderliğiyle, Sergen Yalçın yeteneğiyle kaptanlık yaptı. Messi yeteneğiyle, Pique & Puyol liderlikleriyle kaptan oldu. Her sene 30 gol atan adama kaptanlık bandını vereceksiniz. Maalesef doğru bir şey.

"CAN BARTU DURURKEN!"

Sergen Yalçın liderliğiyle değil, yetenekleriyle kaptan oldu. Puyol liderliğiyle kaptan oldu, Messi ise yetenekleriyle. Liderle kaptanlığı karıştırıyoruz. Galatasaray'ın Hagi'ye, Beşiktaş'ın Sergen'e sahip olduğu yerde bizim de, "Alex'imiz var" dediler. Can Bartu, Lefter varken, Alex kim oluyor?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Akçaabatlıselçuk

Adam çok doğru isabet etmiş .Bir TS li olarak .Doğru konuşan futbolda az

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İHH Ramazan
İHH Ramazan