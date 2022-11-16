Alex de Souza teknik direktör mü oldu? Alex hangi takımın teknik direktörü? Hangi takımla anlaştı? Fenerbahçe'nin efsane 10 numara oyuncusu Alex de Souza teknik direktör olarak yeni takımıyla anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile yolları olaylı şekilde ayrılan Alex de Souza'ya sarı lacivertli taraftarların sevgisi tazeliğini koruyor. İşte Alex'in teknik direktör olarak çalıştıracağı yeni takımı...

Bir zamanlar sarı lacivertli forma ile sahalarda fırtına gibi esen Alex de Souza'nın teknik direktör olarak yeni rotası belli oldu. Pro lisanslarını tamamlayan Alex profesyonel olarak ve bağımsız olarak ilk takım çalıştırma tecrübesini yaşayacak.

Alex de Souza teknik direktör mü oldu?

Fenerbahçe'den ayrılışı olaylı olan Brezilyalı yıldız ülkesine döndükten sonra bir süre daha futbol hayatına devam etti ve ardından teknik direktörülük yapmaya başladı. Teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo B takımında başlayan Alex de Souza, CBF Academy'den Pro A ve Pro B lisanlarını aldıktan sonra Universidade Futebol'da yönetim kursu alarak profesyonel anlamda ilk takımını çalıştırmak için anlaşmaya vardı.

Alex de Souza hangi takımın teknik direktörü?

Alex de Souza Brezilya Serie A'dan Seri B'ye düşen takımlarından Avai'nin yeni teknik patronu oldu. Avai, Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını açıkladı. 22 Kasım'da imza töreni yapılacağı da açıklandı.

Alex de Souza hangi takımla anlaştı?

Alex De Souza yeni takımıyla anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada "Avai bana Teknik Direktör olarak başlama şansı verdi. Avai kulübüne teşekkür ederim ve onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışıp kulüp için kendimi adayacağım." dedi. .