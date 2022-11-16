Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncularından Alex de Souza, Brezilya İkinci Futbol Ligi takımlarından Avai'nin teknik direktörlüğüne getirildi.
2022-11-16 16:01:21
Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu.
Jübilesinden sonra 2021'in nisan ayından beri Brezilya kulübü Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex'in ilk A takımı Avai oldu.
Avai Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2023 sezonu için anlaşma imzalayan 45 yaşındaki Alex, 22 Kasım'da basın karşısına çıkacak.
Alex, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de oynamıştı. 3 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, 2014'te aktif kariyerini sonlandırdı.
Alex, 48 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 1999 ve 2004'te Kupa Amerika'yı kazandı. .
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