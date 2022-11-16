Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncularından Alex de Souza, Brezilya İkinci Futbol Ligi takımlarından Avai'nin teknik direktörlüğüne getirildi.

Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu.

Jübilesinden sonra 2021'in nisan ayından beri Brezilya kulübü Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex'in ilk A takımı Avai oldu.

Avai Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2023 sezonu için anlaşma imzalayan 45 yaşındaki Alex, 22 Kasım'da basın karşısına çıkacak.

Alex, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de oynamıştı. 3 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, 2014'te aktif kariyerini sonlandırdı.

Alex, 48 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 1999 ve 2004'te Kupa Amerika'yı kazandı. .