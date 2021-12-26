Alex de Souza'dan teknik direktörlük açıklaması

Brezilya ekibi Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Sao Paulo U20 takımının başında geçirdiği ilk sezonla ilgili Globo'ya konuştu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Nisan 2021'de Sao Paulo U20 takımının başına geçen Alex De Souza'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Sao Paulo bana bir fırsat verdi ve ben de hazırlıklarımı buna göre yaptım. Genç futbolcularla çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Pro lisansımı almak için federasyonun kurslarına gidiyorum, son bir kursum kaldı ve sonrasında pro lisansımı almış olacağım.

A takımda veya bir başka takımda görev almak için acelem yok. Futbol dinamik bir yapı ve her şey bir şekilde olması gerektiği gibi oluyor. Hiçbir şeye kestirme yoldan gitmek istemiyorum. Bu sezon bittiğinde Sao Paulo ile oturup konuşacağız. Burada U20 takımında mı kalacağım veya başka bir kulübe mi gideceğim belli olacak.

‘OYUNCULARIMLA İLETİŞİME ÖNEM VERİYORUM'

İletişime ve diyaloğa çok önem veriyorum. Futbolcular da insan, onların da farklı duyguları var. Bazı antrenörlerin benimle kurmasını istediğim türden bir ilişkiyi oyuncularımla kurmak için ilk günden itibaren çaba harcadım ve bunu başardığımı düşünüyorum.

‘YAŞADIĞIM EN BÜYÜK ZORLUK OYUNCULARIN SÜRELERİNİ AYARLAMAK'

İlk yılımda yaşadığım en büyük zorluk oyuncuların aldığı süreler. Her oyuncula olabildiğince fırsat tanımaya çalışıyorum. Bir yandan takımın başarısı için mücadele ederken bir yandan da oyuncuların kendilerini gösterecek şanslar bulmalarını istiyorum. 16-20 yaş aralığında futbolcularım var ve biliyorum ki onlar da A takıma çıkmak veya transfer olmak için heyecanlılar.

Ben çabuk öğrenen bir insanım. A takımın önceki teknik direktörü Hernan Crespo ile çok vakit geçiriyordum. Crespo ayrıldıktan sonra yerine gelen Rogerio Ceni ile de oturup konuşuyoruz. Bu sohbetlerin bana çok katkısı oluyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.