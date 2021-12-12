Alanyaspor- Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 6-2 yendi. Yeni Malatyaspor Direktörü Tribünlere ne hareketi yaptı?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 6-2 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor Direktörü ne hareket yaptı?

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın ardından tribünlere veda ettiğine yönelik işaretlerde bulundu.

Maçın golleri

5' Rayane Aabid, 17' Tetteh - 14' Diedhiou (Penaltı), 23' Davidson, 33' Emre Akbaba, 52' Novais, 56' Famara, 90' Babacar

Kırmızı kartlar

66' Haddadi (Yeni Malatyaspor)

Gol anları:

4. dakikada Yeni Malatyaspor'da köşe vuruşu sonrası Mounir'in pasında topla buluşan Aabid, topu sürerek girdiği ceza alanında sağ ayağının içiyle köşeye vurdu ve meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı atışında topun başına geçen Diedhiou'nun sert vuruşunda top kaleci Ertaç'ın sağından ağlara gitti. 1-1

16. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Yeni Malatyaspor'da topun başına geçen Karim Hafez'in sert vuruşunda kaleci Serkan'dan seken topu alan Tetteh, topu ağlara gönderdi. 2-1

23. dakikada Yeni Malatyaspor'da savunmada Wallace'den topu kapan Davidson, ceza sahasında karşı karşıya kaldığı kaleci Ertaç'ın solundan sağ ayağıyla vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 2-2

33. dakikada sol kanattan atağa çıkan Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Emre kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

52. dakikada Alanyaspor'da savunma arkasına atılan pas ile topu önünde bulan Novais, sol çaprazdan sağ ayağı ile vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 4-2

56. dakikada farkı açmak için bastıran konuk ekipte yine savunma arkasına yollanan topu kontrol eden Diedhiou, sağ ayağı ile vurduğu şık vuruşuyla kendisinin ikinci takımının 5'inci golünü kaydetti. 2-5

90. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan kullanılan korner atışında Candeias'ın ortasında oyuna yeni giren Babacar topu ağlarla buluşturarak aradaki farkı 4'e çıkardı. 2-6

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.