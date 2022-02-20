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Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

Süper Lig'in 26.haftasında lider Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek? Alanyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-02-20 14:14:10
Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

Süper Lig'in 26.haftasında lider Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek? Alanyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı hangi gün ve saatte?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.

Alanyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

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