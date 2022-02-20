Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

Süper Lig'in 26.haftasında lider Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek? Alanyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?