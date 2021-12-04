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Alanyaspor - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
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TIMETURK / SPOR / Alanyaspor - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Alanyaspor - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 15.hafta maçlarının Cumartesi kuşağında Alanyaspor - Sivasspor karşılaşıyor. Bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-12-04 09:54:47
Alanyaspor - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 15.hafta maçlarının Cumartesi kuşağında Alanyaspor - Sivasspor karşılaşıyor. Bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Sivasspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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