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Alanyaspor - Hatayspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 22.haftasında Alanyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Hatayspor'u misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

17 Dakika Önce
2022-01-20 16:17:09
Alanyaspor - Hatayspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 22.haftasında Alanyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Hatayspor'u misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Alanyaspor - Hatayspor maçı 20 Ocak Perşembe saat 17:00'da başlayacak.

Alanyaspor - Hatayspor maçı hangi platformda yayınlanacak?

Alanyaspor - Hatayspor maçı beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. .

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