Alanyaspor - Hatayspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 22.haftasında Alanyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Hatayspor'u misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-20 16:17:09
Süper Lig'in 22.haftasında Alanyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Hatayspor'u misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Alanyaspor - Hatayspor maçı 20 Ocak Perşembe saat 17:00'da başlayacak.
Alanyaspor - Hatayspor maçı hangi platformda yayınlanacak?
Alanyaspor - Hatayspor maçı beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. .
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