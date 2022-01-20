Alanyaspor-Hatayspor maç sonucu

Antalya ekibi Alanyaspor evinde Hatayspor ile karşılaştı. Karşılaşmada kam bir gol yağmuru yaşandı. Alanyaspor kaçıncı? Hatayspor'un kaç puanı var? İşte maça dair ayrıntılar

Antalya ekibi Alanyaspor evinde Hatayspor ile karşılaştı. Karşılaşmada kam bir gol yağmuru yaşandı. Alanyaspor kaçıncı? Hatayspor'un kaç puanı var? İşte maça dair ayrıntılar

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor ile raşı karşıya geldi.

Maçın gol anları

17. dakikada Alanyaspor golü buldu. Sol kanattan Borja'nın ceza sahasına ortaladığı topa Emre Akbaba gelişine vurmak istedi. Defansın müdahalesiyle ortada kalan topa Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Emre Akbaba, topu koşu yapan Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun da bekletmeden araya çıkardığı pasta, ceza sahası içinde Eduardo, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

59. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sol kanattan topla buluşan Davidson, kaleyi çapraz gören noktadan kaleye gönderdiği sert şutta, top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Emre Akbaba, kaleciden seken topu ağlara gönderdi: 3-0.

74. dakikada Alanyaspor 4. golünü attı. Novais'in ceza sahası içine gönderdiği uzun pasta Emre Akbaba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre Akbaba topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 4-0.

77. dakikada sağ kanattan Candeias'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte Oğuz Aydın ayak içiyle filelere gönderdi: 5-0.

80. dakikada Alanyaspor farkı 6'ya çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen Alanyaspor atağında Candeais'ın ceza sahasına çıkardığı ortayı Oğuz Aydın bekletmeden kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından filelerle buluştu: 6-0.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 6-0 kazandı.

Alanya'nın kaç puanı var?

Dördüncü sırada ve 35 puana sahip

Hatayspor kaçıncı sırada?

6. sırada ve puanı 35 .