Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı iptal mi edildi, ertelendi mi?

Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı iptal mi edildi, ertelendi mi? Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden takımlar hazırlık maçları ile eksiklerini görme fırsatı yakalıyor. Alanyaspor ile Gençlerbirliği 15 Temmuz'da bir araya gelecekti. Son gelen bilgilere göre Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı başkent ekibinde yaşanan bazı durumlar nedeniyle iptal edildi. Takımların önümüzdeki günlerde yeni bir planla bir araya gelmesi bekleniyor.