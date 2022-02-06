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TIMETURK / SPOR / Alanyaspor - Galatasaray maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Alanyaspor - Galatasaray maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 24.haftasında Alanyaspor kendi evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırmalar yapıyor.

12 Dakika Önce
2022-02-06 14:31:21
Alanyaspor - Galatasaray maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 24.haftasında Alanyaspor kendi evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırmalar yapıyor.

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 6 Şubat Pazar saat 16:00'da başlayacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi platfromdan yayınlanacak?

Alanyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak. .

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