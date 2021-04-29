Alanyaspor Fenerbahçe maçı izle | Beinsport canlı şifresiz İZLE

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Fenerbahçe Alanyaspor maçını izlemek isteyenler de Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izleme nasıl yapılır sorusunu internetten araştırmaya başladı. Beinsport ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak olan Alanyaspor Fenerbahçe maçı izlemek için Digitürk aboneliği yada beIN Connect üyeliği olması gerekiyor. İşte Alanyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz beinsport canlı izleme yöntemi...

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Fenerbahçe Alanyaspor maçını izlemek isteyenler de Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izleme nasıl yapılır sorusunu internetten araştırmaya başladı. Beinsport ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak olan Alanyaspor Fenerbahçe maçı izlemek için Digitürk aboneliği yada beIN Connect üyeliği olması gerekiyor.

Şampiyonluk yarışında düğümün çözülmeye başladığı haftalara girildi. Fenerbahçe ligin 38. haftasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Süper Lig lideri Beşiktaş'ın gerisinde kalmamak için ve yarıştan kopmamak için Alanyaspor karşısında akaybedilecek puanlara tahammülü yok. Fenerbahçe ligde 72 puanlar 2. sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 56 puanla 6. basamakta yer aldı. Fenerbahçe açısında şampiyonluk yarışında önemli bir karşılaşma olacak. Taraftarlar da Alanyaspor Fenerbahçe maçı izleme nasış yapılır sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı şifresiz beinsport canlı izleme yöntemi...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Süper Lig'de 38. haftanın bu zorlu maçını izlemek için 2 yöntem bulunuyor.

TV yayını: beIN SPORTS 1

İnternet yayını: beIN Connect

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMLERİ

Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek, VAR'da ise Halil Umut Meler görev alacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLK 11

Harun, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas ve Valencia ilk 11'iyle çıkacak.

ALANYASPOR İLK 11

Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Efkan, Davidson, Mustafa

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI DETAYLARI

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan, birinde de berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Ligde oynadığı 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 72 puanla ikinci sırada girdi. Yaptığı 36 maçın 16'sını kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sini kaybeden Alanyaspor ise 56 puanla 6. basamakta yer aldı.

FENERBAHÇE ALANYAPOR İLE 10. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.